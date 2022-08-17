Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 3.haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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