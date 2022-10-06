Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - AEK Larnaca EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup 3.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada B Grubu'nda temsil eden Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Daniel Cook ve Harry Lennard yapıyor.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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