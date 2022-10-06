UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup 3.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada B Grubu'nda temsil eden Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Daniel Cook ve Harry Lennard yapıyor.

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FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ