Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı

Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından ikinci mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Ufuk ile 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine geri kalan dakikalarda sarı-lacivertliler karşılık veremedi. İlk olarak Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini de bir diğer Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a karşı almış oldu.

Kaynak: İHA