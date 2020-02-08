Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya geldi. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Canlı Anlatım

43' Fenerbahçe'de oyuncular, ceza alanında elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, hakem Ümit Öztürk devam kararı verdi.

Pozisyon 40' İlk yarının son bölümünde oyun ağırlıklı olarak Alanyaspor'un yarı sahasında oynanıyor.

Sarı Kart 36' Alanyaspor'da Jose Carlos Coentrao Marafona, topu oyuna sokmakta geciktiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Marafona

Pozisyon 33' Fenerbahçe etkili geldi! Kruse'nin serbest vuruşta ceza sahasına yolladığı ortasına Muriqi uzak direğe doğru kafayla vurdu, Ozan'ın şutu ise yandan auta çıktı.

Sarı Kart 32' Alanyaspor'da Salih Uçan, Ozan Tufan'a arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Salih Ucan

Pozisyon 30' Fenerbahçe'de Rodrigues'in sol kanattan yaptığı ortaya Kruse dokundu, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

Deplasman Golü 29' Tekrarlanan penaltı vuruşunda Cisse bu kez topu ağlara gönderdi.Gol - Papiss Demba Cissé

Sarı Kart 26' Cisse'nin penaltı vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermedi. Ancak penaltı atışında Altay'ın çizgiyi vuruştan önce terk etmesi nedeniyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verildi ve Altay sarı kart gördü.Sarı Kart - Altay Bayindir

Pozisyon 25' Altay Bayındır, Cisse'nin penaltısını kurtardı.

Sarı Kart 23' Alanyaspor'da Welinton hakeme itirazdan sarı kart gördü.Sarı Kart - Welinton

Penaltı 22' Alanyaspor, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kazandı.

Pozisyon 20' Alanyasporlu futbolcular Jailson'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar.

Pozisyon 15' Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

Pozisyon 14' Fenerbahçe'den bir etkili atak daha! Rodrigues'in sol kanattan getirdiği topu Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.

Pozisyon 11' Kruse sol kanattan ilerlemek isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

Pozisyon 9' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 8' Fenerbahçe etkili geldi! Rodrigues'in sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topta Kruse'nin şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

Pozisyon 5' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 4' Alanyaspor etkili geldi! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.

Pozisyon 3' Karşılaşma yüksek tempolu başladı ancak henüz tehlikeli bir atak gelişmedi.

Maç Başladı 1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse