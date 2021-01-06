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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. 

Fenerbahçe, 15 maçta 29 puan toplayarak ligin 5. sırasında yer alıyor. Alanyaspor ise 16 maçta 30 puan ile 3. sıradaki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda 7 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını saat 7 Ocak Perşembe günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Valencia, Thiam

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Alanyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 2M), daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1B).
  • Alanyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda ilk kez yenmek için sahaya çıkıyor (2B 2M).
  • Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (1G), aynı sayıda iç saha yenilgisini daha önceki 32 karşılaşmada almıştı.
  • Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha uzun bir yenilgi serisini en son Kasım 2017-Şubat 2018 arasında yaşamıştı (6 maç).
  • Alanyaspor, İstanbul takımları ile karşılaştığı son beş Süper Lig maçında rakiplerine puan vermedi.
Onur Çelik
Spor Editörü


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