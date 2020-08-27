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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Topuk Yaylasında antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlık kampının 3. maçında Alanyaspor ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de bu sezon en flaş transferlerine imza atan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlık kampında bulunan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 10 oyuncuyla resmen anlaşma sağladı. Yeni transferlerini bir bir Topuk Yaylasına getiren sarı-lacivertliler, hazırlık maçları ile kadro uyumunu sağlamaya çalışıyor.Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesinde 3. hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Topuk Yaylası Tesislerinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayını Fenerbahçe'nin Youtube kanalından olacak.

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HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçlarının tümünü Fenerbahçe Youtube kanalından yayınladı. Alanyaspor maçını da Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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