Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, 15 maçta 29 puan toplayarak ligin 5. sırasında yer alıyor. Alanyaspor ise 16 maçta 30 puan ile 3. sıradaki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda 7 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını saat 7 Ocak Perşembe günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ