Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Bu sezon zirve yarışı için oldukça önemli olan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. Ligde 17. haftanın kapanışını yapacak olan karşılaşma, liderlik yarışı adına iki takımında kazanmak isteyeceği türden bir mücadele olacak.

Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanacak tek müsabaka ile kapanacak. 19.00'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak. Bu mücadelenin VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan bulunacak.

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