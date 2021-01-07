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  3. Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Kritik mücadelenin VAR hakemi, Suat Arslaboğa oldu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Bu sezon zirve yarışı için oldukça önemli olan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. Ligde 17. haftanın kapanışını yapacak olan karşılaşma, liderlik yarışı adına iki takımında kazanmak isteyeceği türden bir mücadele olacak. 

Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanacak tek müsabaka ile kapanacak. 19.00'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak. Bu mücadelenin VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan bulunacak.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Alanyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 2M), daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1B).
  • Alanyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda ilk kez yenmek için sahaya çıkıyor (2B 2M).
  • Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (1G), aynı sayıda iç saha yenilgisini daha önceki 32 karşılaşmada almıştı.
  • Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha uzun bir yenilgi serisini en son Kasım 2017-Şubat 2018 arasında yaşamıştı (6 maç).
  • Alanyaspor, İstanbul takımları ile karşılaştığı son beş Süper Lig maçında rakiplerine puan vermedi.
Onur Çelik
Spor Editörü


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