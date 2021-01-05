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Fenerbahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor! Caner Erkin, takımla çalışmaya başladı

Süper Lig'de sezonun flaş ekibi Alanyaspor'u ligin 17. haftasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor! Caner Erkin, takımla çalışmaya başladı

Bu sezon Süper Lig'de bulunduğu konum ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Alanyaspor, 17. haftada Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Zirve yarışı açısından oldukça önemli olan maçın hazırlıkları sarı-lacivertliler için başladı. Erol Bulut ve ekibi son oynanan Kasımpaşa maçının hemen ardından ara vermeden Alanyaspor maçına odaklandı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk idmanının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor! Caner Erkin, takımla çalışmaya başladı

CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Caner Erkin'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını salonda sürdürdüğü, ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Diego Perotti'nin ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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