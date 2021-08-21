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  3. Fenerbahçe Alexander Sörloth için ilk adımı attı! Leipzig takımıyla anlaşmaya sağlandı

Fenerbahçe Alexander Sörloth için ilk adımı attı! Leipzig takımıyla anlaşmaya sağlandı

Sezonun başlamasının ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe Kulübü, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla anlaşmaya vardığının haberini verdi.

Fenerbahçe Alexander Sörloth için ilk adımı attı! Leipzig takımıyla anlaşmaya sağlandı

Türkiye'ye dönmeye sıcak yaklaşmadığı bilinen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un için devreye giren Fenerbahçe, Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le her konuda anlaşma sağladığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Leipzig takımıyla anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin Sörloth, bu sene takımda kiralık olarak forma giyecek. Gelecek yıl zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtilen forvetin15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Alexander Sörloth için ilk adımı attı! Leipzig takımıyla anlaşmaya sağlandı

HER AN İMZA ATILABİLİR

 Fenerbahçe taraftarlarının aşırı isteğine karşılık Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Sörloth'un Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.

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