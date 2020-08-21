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Fenerbahçe, Alper Potukla yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni transferlerini açıklarken iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe, Alper Potukla yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylasında devam eden Fenerbahçe, bu sezon transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, transferde taraftarlarını memnun ederken iç transferde de sıcak saatler yaşıyor. Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe, Alper Potukla yollarını ayırdı

Yapılan resmi açıklamada tarafların sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiği bilgisi verildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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Kariyerine 2008 yılında Eskişehirspor'da başlayan Alper, 2013 yılında 7.25 milyon Euro'luk transfer bedeli ile sarı-lacivertli kulübe katılmıştı. Fenerbahçe forması ile 214 maça çıktı. 214 maçta 17 gol, 28 asist yapan Alper, son dönemde forma şansı bulamayan isimlerden birisiydi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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