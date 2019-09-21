Fenerbahçe-Ankaragücü canlı anlatım

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Yanal, Jailson'un yerine Rami'yi ilk 11'de oynatırken, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu yedekler arasında bulunuyor.

CANLI ANLATIM

75' Deniz Türüç çok uzak mesafeden sert bir şut attı ama yerden seken topu kaleci kontrol etmeyi başardı.

Oyuncu Değişikliği 74' Golün ardından Ankaragücü'de değişiklik var! Faty çıktı yerine Aydın Karabulut girdi

Ev Sahibi Golü 73' GOL! Emre Belözoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kruse rakibini çok şık bir şekilde oyundan düşürdü ve Muriqi'e harika bir pozisyon hazırladı. Muriqi topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı

63' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı.

Sarı Kart 62' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Gustavo

Pozisyon 60' Sağ kanattan gelen ortada İlhan Parlak uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

Pozisyon 59' Abdülkadir Bitigen, Vedat Muriqi ile Pazdan arasında yaşanan ve sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon için VAR incelemesini bekledi. VAR'dan gelen penaltı olmadığı onayı üzerine oyun kaldığı yerden devam etti.

Pozisyon 57' Fenerbahçe baskısını bir hayli artırdı.

Pozisyon 55' Bu kez de Kruse kaçırdı! Ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'nin vuruşunda Korcan açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.

Pozisyon 54' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Vedat Muriqi savunma arkasına müthiş bir pas attı altı pasa koşu yapan Tolga Ciğerci yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama top üstten auta çıktı.

Pozisyon 52' Ozan Tufan sağ kanattan içeri girerek Vedat Muriqi'ye pasını aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Tekrar topu önünde bulan Ozan şutunu çekti ancak savunma yine gole engel oldu.

Pozisyon 50' Kruse ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta çıktı.

Pozisyon 47' Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı özellikle sağ kanatta Ozan Tufan etkili ataklar geliştiriyor.

Oyuncu Değişikliği 46' Ankaragücü'nde de ikinci yarıda Cebrail'in yerine Hasan Kaya görev alacak.Cebrail Karayel - Hasan Kaya

Oyuncu Değişikliği 46' Fenerbahçe'de ikinci yarıda Rami'nin yerine Jailson görev yapacak.Adil Rami - Jailson

Maç Başladı 46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

Devre Arası Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

Sarı Kart 44' Ozan Tufan'ı faulle durduran Canteros sarı kart gördü.Sarı Kart - Héctor Canteros

42' Canteros'un ortası istediği gibi olmayınca top kaleci Altay'da kaldı.

Oyuncu Değişikliği 40' Sakatlanan Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyunda...Garry Rodrigues - Emre Belözoglu

Pozisyon 38' Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ters bir hareket yapınca sakatlandı. Oyuna devam edemeyecek.

Pozisyon 35' Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Max Kruse kafayı istediği gibi vuramadı

31' Fenerbahçe yine Max Kruse ile geldi! Ceza sahasına girmeden çektiği falsolu şut az farkla üstten dışarı gitti.

Pozisyon 27' Fenerbahçe'de gole yaklaştı! Seri paslarla ceza sahasına yaklaşan Fenerbahçe'de Max Kruse ceza yayı üstünde yerden şutunu çekti top direğin hemen yanından auta çıktı.

Fenerbahçe'de gole yaklaştı! Seri paslarla ceza sahasına yaklaşan Fenerbahçe'de Max Kruse ceza yayı üstünde yerden şutunu çekti top direğin hemen yanından auta çıktı.

Sarı Kart 25' Ankaragücü'nde Cebrail de sarı kart gördü.Sarı Kart - Cebrail Karayel

Sarı Kart 24' Ankaragücü'de Orgill sarı kart gördüSarı Kart - Dever Orgill

Pozisyon 22' Fenerbahçe etkili geldi! Deniz Türüç sağ kanattan içeri kat ederek önünü boşalttı ve çaprazdan şutunu çekti top kalecide kaldı.

Ev Sahibi Golü 20' GOL! Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Korcan boşa çıktı ve arka direkteki Zanka seken topu ağlara gönderdi.Gol - Zanka

Pozisyon 18' Sağ taraftan atağa katılan Ozan Tufan, Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve şutunu attı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Deplasman Golü 16' GOL! Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.Gol - Dever Orgill

Pozisyon 13' Ozan Tufan sağ kanattan içeri girerek yerden ortasını yaptı. Kruse'ye gelmeden Pazdan araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Pozisyon 10' Geride kalan 10 dakikalık bölümde maçın hakimi Fenerbahçe olarak görüldü. Ankaragücü ani ataklarla tehlike yaratmaya çalışıyor.

Pozisyon 5' Ankaragücü atağında Orgill ceza sahası dışından şansını denedi top kaleci Altay'da kaldı.

Pozisyon 2' Fenerbahçe maça etkili başladı! Kruse sağ kanattan girdi ve ceza sahası içindeki Deniz'e pasını verdi. Onun şutunda top yandan dışarı çıktı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

Maç Öncesi Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Zanka, Rami, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Muriqi.

Maç Öncesi Ankaragücü'nün 11'i: Korcan; Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto; Sedat, Faty, Moke; İlhan, Hector, Orgill

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