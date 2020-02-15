Fenerbahçe - Ankaragücü karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Bu önemli maça az bir süre kalan Fenerbahçe'nin kadros açıklandı.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. İşte merakla beklenen bu maçın kadrosu...
FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİMLER?
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Kulusic, Kubalas, Kitsiou, Lobjanidze, Lukasik, Michalak, Faty, Sedat, Rodrigues
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?
STAT: Eryaman Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN Sport 1
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
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