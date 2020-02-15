Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. İşte merakla beklenen bu maçın kadrosu...

FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİMLER?

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Kulusic, Kubalas, Kitsiou, Lobjanidze, Lukasik, Michalak, Faty, Sedat, Rodrigues

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 20:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN Sport 1

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.