Fenerbahçe Ankaragücü maçı için salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.