Fenerbahçe, Antalya’da
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,
Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesi yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya inen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.