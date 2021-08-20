Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise internette Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı izlemek için Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. Beinsports 1 kanalını canlı olarak izlemek için Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Beinsports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.