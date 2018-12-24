Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar
Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçı olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? 17 maçlık ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve diğer tüm detayları haberimizde...
Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de kapanış gerçekleşecek. 17 maçlık ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında üç puan için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler...
CANLI ANLATIM
Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Start düdüğü çaldığı andan itibaren maçta yaşananlar dakika dakika haberimize eklenecektir. Bolgegundem.com adresimizdeki haber sayfamızı yenileyerek maçtan anında haberdar olabilirsiniz...
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Benzia, Mehmet Ekici, Soldado
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 24 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Bu akşam oynanacak Antalyaspor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri;
ANTALYASPOR:
Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada
SAKAT: Mevlüt
CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka
FENERBAHÇE:
Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehme Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)
SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper
CEZALI: Jailson
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