Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi Hali Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.