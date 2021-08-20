Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi Hali Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.