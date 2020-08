11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için hazırlık maçları da yoğunlaşmaya başladı. Ligde geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirdi. Şu ana kadar 11 oyuncuyla resmen anlaşan sarı-lacivertliler, The Land of Legends Cup'ta, Antalyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de son dönemlerin en flaş transferlerine imza atan Antalyaspor ise şu ana kadar hiçbir hazırlık maçına çıkmadı. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor The Land of Legends Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

The Land of Legends Cup'ın ilk maçı olacak olan Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşması, 31 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Bu mücadelenin galibi ise 1 Eylül'de oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçının galibi ile finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katılacağı The Land Of Legends Cup, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında, D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı da aynı şekilde 31 Ağustos saat 21.00'de D-Smart kanalı olan Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Karşılaşmanın ilk 11 bilgisi geldiği an haberimiz güncellenecektir.