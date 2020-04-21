İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor

Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor

Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.

Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor

Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig?de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT