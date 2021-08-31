Fenerbahçe aradığı golcüyü ABD Ligi'nde buldu! Daryl Dike adım adım kanaryaya!

Yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak 3'te 3 ile yoluna devam eden Fenerbahçe, uzun zamandır süren golcü arayışında artık sona geldi. MLS Ligi oyuncularından Diego Rossi ile transfer görüşmelerinde bulunduğunu resmen açıklayan sarı lacivertliler, golcü transferini de bu ligde buldu. Orlando City takımında forma giyen 21 yaşındaki santrafor Daryl Dike için harekete geçildi.

GEÇEN SEZON İNGİLTERE'DE OYNADI

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de kiralık olarak geçiren Daryl Dike, burada oynadığı 19 lig maçında 9 kez golle buluştu. Bu sezon ise MLS ekibi Orlando City forması ile 5 maça çıkan Dike, 2 gol atmayı başardı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un forvet transferi için listesinde birkaç isim olduğu ve önümüzdeki haftaya kadar bu isimlerden birini takıma katmayı planladığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO İSTENDİ

Fenerbahçe'nin, güçlü yapısıyla ligimizde etkili olabileceği ve genç yaşından dolayı da gösterdiği performansla birlikte yüksek değerlere çıkarabileceği düşüncesiyle Daryl dike ismini bitirmek istediği ve bu kapsamda temaslara başladığı ifade edildi. Oyuncunun menajeriyle görüşen ve fiyat yoklaması yapan sarı lacivertlilere, MLS ekibinden 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebinin geldiği belirtildi. Kanarya bu bedeli düşürmeyi ya da kiralama yönetimine yönelmeyi planlıyor.

EMENİKE'NİN KUZENİ

Nijerya asıllı olan Daryl Dike'ın daha önce iki döndemde Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Emenike'nin halasının oğlu olan Dike için sosyal medyada taraftarlar tarafından binlerce yorum yapıldı. Profesyonel kariyerinde Orlando City ve Barnsley ile toplamda 49 resmi maça çıkan Dike, bu maçlarda 19 kez ağları sarstı, 3 kez de asist yaptı.