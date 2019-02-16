Fenerbahçe - Atiket Konyaspor maçı canlı anlatım | Maç özeti nedir?
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Maç başladı. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde. Canlı anlatım için sayfayı sık sık yenileyin.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Maç skoru son dakika Fenerbahçe1 - Konyaspor1
FENERBAHÇE, ATİKER KONYASPOR KADROLARI NEDİR?
Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani.
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic.
FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM
46'
Maçın ikinci yarısı başladı.
Sukru Saracoglu Stadium stadında oynanan maçta, hakem Firat Aydinus ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.
45+2'
Nabil Dirar asist yaptı.
45+2'
Skoru eşitleyen golü atan oyuncu Jailson. Durum şimdi 1-1.
45'
Jailson harika şut! Fakat KONYASPOR defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.
45'
Sukru Saracoglu Stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
45'
FENERBAHÇE takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mathieu Valbuena.
44'
Islam Slimani kafayla vuruyor, fakat top kaleyi bulmadı. FENERBAHÇE için şanssız an.
43'
Sukru Saracoglu Stadium stadında, Mathieu Valbuena sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
42'
FENERBAHÇE için ofsayt bayrağı havada.
36'
Gol! Moryke Fofana KONYASPOR adına skoru 0-1 yapan golü attı.
36'
FENERBAHÇE takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Sadık Çiftpınar tekrar sahadaki yerini aldı.
35'
Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.
32'
Kırmızı kart! Adis Jahovic kırmızı kart ile oyun dışında.
31'
Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Sadık Çiftpınar (FENERBAHÇE)
29'
Maçın hakemi, sarı kartını Nejc Skubic için kullandı.
26'
Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Jailson, sahadaki yerini alıyor.
25'
Ve hakem Firat Aydinus maçı tekrar başlattı.
24'
Firat Aydinus sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Jailson
23'
Islam Slimani kafayla vuruyor, fakat top kaleyi bulmadı. FENERBAHÇE için şanssız an.
18'
Firat Aydinus yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Sukru Saracoglu Stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Islam Slimani (FENERBAHÇE).
15'
İstanbul şehrinde Sukru Saracoglu Stadium stadyumunda oynanan maçta KONYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Mathieu Valbuena şutunu engellemeyi başardılar.
13'
Firat Aydinus elini cebine attı ve sarı kartını FENERBAHÇE takımının oyuncusu Martin Skrtel için kullandı.
12'
Sukru Saracoglu Stadium stadında, KONYASPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
11'
FENERBAHÇE için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Miha Zajc.
7'
FENERBAHÇE için ofsayt bayrağı havada.
7'
Maçın hakemi Firat Aydinus, FENERBAHÇE takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
5'
Ofsayta düşen takım FENERBAHÇE.
2'
Evet sevgili izleyiciler, şimdi Mathieu Valbuena, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.
1'
Müsabaka başladı.
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