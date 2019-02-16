Fenerbahçe - Atiket Konyaspor maçı canlı anlatım | Maç özeti nedir? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Maç başladı. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde. Canlı anlatım için sayfayı sık sık yenileyin.

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