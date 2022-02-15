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  3. Fenerbahçe Atilla Szalai ile servet kazanacak. West Ham United sınırları zorluyor!

Fenerbahçe Atilla Szalai ile servet kazanacak. West Ham United sınırları zorluyor!

Transfer döneminin yıldız isimleri arasında yer alan Atilla Szalai için Premier Lig'den talip var. West Ham United yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacak.

Fenerbahçe Atilla Szalai ile servet kazanacak. West Ham United sınırları zorluyor!

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden West Ham United, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai'yi radarına aldı. Gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çeken Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen West Ham kesenin ağzını da açacak. İngiliz ekibinin sarı-lacivertlilere reddedilmesi zor bir teklif yapacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermark'ta yer alan güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Atilla Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin en az 20 milyon euro beklediği ve bunun altındaki tekliflerle ilgilenmeyeceğini ifade ettiği Szalai, bu sezon 32 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 asist katkısında bulundu.

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"İYİ LİGLERDE OYNAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Daha önceki açıklamalarında kariyerini daha iyi bir ligde sürdürmenin hayalini kurduğunu ancak Fenerbahçe'nin istediği bir teklifin gelmesi gerektiğini söyleyen Szalai, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım"

Fenerbahçe Atilla Szalai ile servet kazanacak. West Ham United sınırları zorluyor!Fenerbahçe Atilla Szalai ile servet kazanacak. West Ham United sınırları zorluyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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