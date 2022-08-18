UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slavocko'yu ilk maçta 3-0 yenen ikinci maçta ise rakibiyle 1-1 kalarak Play - Off Turu'na yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen sporseverler için Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı izle | Fenerbahçe - Austria Wien maçı D Smart Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Viola Park Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI D SMART SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe -Austria Wien maçı D Smart Spor kanalından şifreli olarak ekrana gelecek.

Temsilcimiz turu geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi gruplarından yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI D SMART SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, King, Rossi, Serdar Dursun.