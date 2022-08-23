UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Fenerbahçe, Play Off Turu ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien takımını rövanş maçında konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Kadıköy'deki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki maç saat 20.00'da başlayacak. Maçı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Ángel Nevado yapacak.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN platformundan ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak ekrana gelecek. Sporseverler üye olarak bu maçı takip edebilir.