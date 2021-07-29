Bu sene Vitor Pereira döneminde iddialı bir takım oluşturarak hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi oldukça merak ediliyor. Sarı lacivertlilerin göstereceği performans dört gözle beklenirken taraftarlar internette Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki heyecanı 19 Ağustos'ta oynanacak ilk play-off mücadelesi ile başlayacak. İkinci maç ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli kulübün Avrupa maçları Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanalı izlemek isteyenlerin D-Smart üyeliği satın alması gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe'de şu an için kesinleşmiş 3 rakibi bulunuyor. Bunlar Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk. Avusturya ve Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirecek takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak. Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz'in 3. olma şansı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek olan 6 takım ve UEFA Avrupa Ligi 3. turunu geçen 8 takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına girecek. Sarı lacivertliler bu bu takımlardan biri ile eşleşecek.