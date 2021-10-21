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Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maç izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Emre Kargın görev alacak.

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