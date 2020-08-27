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  3. Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı

Transfer limitini artırmak ve mevcut borcunu yapılandırarak uzun vadede ödemek isteyen Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile yaptığı görüşmeleri sürdürüyor. Son günlerde Fenerbahçe'nin, Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı iddialarına ilişkin olarak sarı lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç gündür, bazı mecralarda Kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.

Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
 

Tayfun Altuntaş
Editör


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