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Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile yaşadığı sorununu çözüme kavuşturuyor. Ali Koç ve yönetimi Bankalar Birliği ile anlaşma sağlarken, tüm belgelerin yakın zamanda TFF'ye iletilmesi bekleniyor. Böylelikle yeni transferler için lisans çıkartılabilecek.

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı!

Bir seneyi aşkın süredir Bankalar Birliği ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, anlaşma sağlıyor. Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmada Fenerbahçe kulübünün çıkarlarını gözetmek isteyen Ali Koç, istediğini aldı. TRT Spor'un son dakika haberine göre, Bankalar Birliği ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, TFF'ye lisans için gerekli olan belgeleri yakın zamanda gönderecek. 

Böylelikle bu sezon transfer edilen Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimler anlaşmanın ardından TFF'ye bildirilebilecek ve lisansları çıkartılabilecek. 

Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncuları hazır görmesi halinde Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor deplasmanında oynanacak maçta, bu oyunculara şans verebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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