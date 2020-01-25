Fenerbahçe - Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle iyi başlayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. . İşte ilk 11'ler..
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR
STAT: Ülker
SAAT: 20:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli
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