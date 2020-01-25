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Fenerbahçe - Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle iyi başlayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. . İşte ilk 11'ler..

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker
SAAT: 20:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli



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