Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti

Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe Lig'de yerini 2.sıraya yükseltti. Maç sonucu ile birlikte Fenerbahçe puanını 37 yaptı.

Maçtan dakikalar

Dev karşılaşma başladı.

2.dakikada sol kanattan kullanan köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu top kalecide kaldı

7.dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Vedat Muriç ortaladı uygun durumda Max Kruse kafayı vurdu ama top yandan auta çıktı.

9.dakikada Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues sol ayağına alıp yerden vurdu şutu az farkla dışarı çıktı.

20.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası yayında uygun durumda topu önünde bulan Tolga kötü bir vuruş yaptı ve şutu auta gitti.

23.dakikada bu kez Başakşehir gole çok yaklaştı. Dirar'ın pasını alan Visca kaleci ile karşı karşıya durumda şutunu çekti kaleci Altay topu çıkarmayı başardı.

30.dakikada Başakşehir'in geliştirdiği atakta savunmadan gelen Clichy ortaladı ancak top auta gitti.

33.dakikada Fenerbahçe atağında sağ kanattan gelen topu Tolga Çiğerci ceza sahasında alıp plase bir vuruş yaptı ancak top auta gitti.

36.dakikada sol kanattan Max Kruse sert ortaladı Tolga Ciğerci kafayı vurdu top yandan auta gitti.

38.dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol çaprazdan Elia vuruşunu yaptı top savunma çarpıp az farkla auta gitti.

41.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortaya Tolga Ciğerci kafayı vurdu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

42.dakikada köşe vuruşunda gelen topu Serdar indirdi Gustavo dönerek vurdu kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

45.dakikada ceza sahasında Tolga Ciğerci ile Caiçara arasında yaşanan pozisyonda hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR monitöründen pozisyonu izleyen Aydınus kararını iptal etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

46.dakikada ceza sahası dışından Max Kruse vuruşunu yaptı ama şutu farklı biçimde dışarı gitti.

51.dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ortasında, arka direkte Mahmut topu çevirdiği ancak Jailson uzaklaştırmayı başardı

61.dakikada sol kanattan Tolga ortaladı arka direkte Garry Rodrigues vurdu top savunmaya çarpıp kornere gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 63.dakikada Fenerbahçe'de oyundan Tolga Ciğerci çıktı yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

65.dakikada ceza sahası dışında Vedat Muriç bu kez sağ ayağıyla vurdu top yandan dışarı gitti.

SARI KART 66.dakikada İrfan Can Kahveci düdükten sonra top vurduğu için sarı kart gördü ve Gençlerbirliği maçı için cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 68.dakikada Başakşehir'de oyundan Elia çıktı yerine Gulbrandsen girdi.

70.dakikada ceza sahası dışından Visca vurdu, şutu farklı biçimde auta gitti.

GOL! 72.dakikada Fenerbahçe, Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası önünde topu alan Kruse rakibin geçip plase bir vuruşla golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 74.dakikada Başakşehir'de oyundan Mehmet Topal çıktı yerine Aleksic girdi.

77.dakikada Gustavo ortaladı Vedat Muriç kafayı vurdu top kalecide kaldı.

78.dakikada sol kanattan gelen Ferdi ceza sahası içinden vurdu top dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 82.dakikada Başakşehir'de oyundan Mahmut çıktı yerine Robinho girdi.

84.dakikada Vedat Muriç sol çaprazdan vurdu top yandan auta gitti.

GOL! 87.dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriç'in attığı golle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen Garry Rodrigues pasını kale sahasına çıkardı Vedat Muriç'e sadece dokunmak kaldı.

90.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi uygun durumda sol ayağıyla vurdu top üstten auta gitti.

Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 2-0 galip bitirmeyi başardı.