Süper Lig'de 14. kritik bir maça sahne oluyor. Ligde son haftalarını kayıpla geçen Fenerbahçe ve Başakşehir, devre arasına girmeden önce tekrar yükselişe geçmek için karşı karşıya geldikleri maçta galibiyet arayacak. Ligde, son 6 haftada 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un da koltuğu sallanıyor. Evinde oynadığı son 3 maçta mağlup olan Fenerbahçe, kötü gidişata son vermenin peşinde. Sarı-lacivertliler, 13 maçta 23 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 12 maçta 15 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçı, 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi, Fenerbahçe-Başakşehir maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.