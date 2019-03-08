İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, karşılaşma için kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.