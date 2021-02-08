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Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Fenerbahçe-Başakşehir maçı oynanacak. Fenerbahçe, kupada son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 geçmişti. Başakşehir ise son 16 turunda Tuzlaspor'u 5-1'le geçmişti. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 9 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Fenerbahçe-Başakşehir maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak. 

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
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