Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maçın 32. dakikasında ik gol Başakşehir'den Enzo Crivelli'den geldi.

Maçın 43. dakiikasına Vedat Muriqi attığı gol atıyor.

Maçın 45. dakikasında Vedat Muriqi'nin golü VAR incelemesi sonucu, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın 77. dakikasında Vedat Muriqi gol attı attı ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Maçın 90. dakikasında Nabil Dirar'ın attığı golle Fenerbahçe öne geçti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE'DE İLK 11'LER KİMDİ?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANDI?

24 Ağustos Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başladı.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınladı. Karşılaşmanın şifresiz kanalı bulunmuyor.

Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i evinde 5-0 yenerken, Medipol Başakşehir ise Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADARDI?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının biletleri 100, 85 ve 60 TL olarak açıklandı. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği ev sahibi tribünleri için sadece Medipol Başakşehir, deplasman tribünleri için ise sadece Fenerbahçe A.Ş. logolu kartlara bilet satışı yapılacağı açıklandı.