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  3. Fenerbahçe basına açık ilk idmanı yaptı

Fenerbahçe basına açık ilk idmanı yaptı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarının ilk basına açık antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe basına açık ilk idmanı yaptı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarının ilk basına açık antrenmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe tempo artırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olan antrenmana oyuncular düz koşu ile başladı. Ardından açma germe çalışmaları yapılırken, sarı-lacivertli futbolcular daha sonra güç çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de eksik oyuncu bulunmazken Alper Potuk takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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