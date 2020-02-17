Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 Şubat Pazartesi günü gündeme dair yapacağı canlı yayını İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ise ağır yaralı olmsaı sebebiyle iptal etmişti.

Son dönemde Fenerbahçe'nin aleyhine verilen tartışmalı kararlar ve çeşitli gündem maddelerine dair açıklama yapacağı tahmin edilen Koç, iptal edilen basın toplantısının başlangıcında bu sinyalleri vermiş ve ağır bir tutum sergilemişti.

19 ŞUBAT'TA DÜZENLEYECEK

Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Koç'un 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısını iptal etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç: Türk futbolu her anlamda çöktü