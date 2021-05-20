Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapıyor! Ali Koç basın toplantısı izle | FB TV canlı yayın izle

Süper Lig ve Türkiye Kupasında istediği sonuçları alamayarak hayal kırıklıkları içinde bir sezon geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan daha sonra İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından 12-13 Haziran'da yapılacağı duyurulan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısının öncesi geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yapması ve adaylığını açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda Fenerbahçe camiası ve taraftarlar için büyük önem arz eden toplantıyı izlemek isteyenler Ali Koç basın toplantısı izle | FB TV canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISI İZLE | FB TV CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısını Fenerbahçe TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbolda istediğimiz, arzuladığımız noktalara gelemedik. Özellikle ilk iki seneye göre, bu sezon şampiyonluğu böyle kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandık. Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu.

Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacağımızı ve önümüzdeki sezonki kadromuzun yüzde 70'inin hazır olduğunu söyleyebilirim.

Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

Ya bunlar tercihen değişecek ya mecburen değişecek. Liyakat eksikliği, hakem kararları, futbolun sonucunu etkileyen birçok kararda standartın olmayışı, sezon başında yapılan algılar, bunlara göz yumulması...

Hadsizce yapılan ithamlara, TFF'nin hiçbir soruşturma başlatmaması; bazı oyuncuların sözleri, teşvik primi vs... Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması...

"TRİBÜNLERE OYNAMIYORUZ"

Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz, Tribünlere oynamıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak

Fenerbahçe artık oyunu kuralına karşı oynayacak. Her yapılanın karşılığını misliyle verecek.

ADAY OLACAK MI?

Bu 3 sezon çabuk geçti. Ancak aday olduğum zamanda ifade ettiğim gibi 2 dönem lazım demiştik. 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum.

Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim.

Ayrıntılar gelecek...