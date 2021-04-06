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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu

Koronavirüs salgınında ülke olarak üçüncü dalganın etkisine girerken futbol kulüplerinden de kötü haberler gelmeye başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gözde oyuncularının ardından bir kötü haber de Başkan Ali Koç'tan geldi. Peki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında baharın gelişi ve mutasyon versiyonlar bulaşı hızla artırırken vaka sayılarının tırmanışı, küresel çapta önüne geçilemez hal aldı. Ülkemizde de son zamanlarda 40 bin sınırını aşan vaka sayıları, üçüncü dalganın etkilerini derinden hissettiriyor. Hastalığın bu kadar artması futbol kulüplerinde de vakalara sebebp olurken Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir kötü haber daha geldi. 

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ KORONA MI OLDU?

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Ali Koç'un koronavirüse yakalandığı açıklandı. Taraftarları sarsan haber, yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulurken Ali Koç'a sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu

ALİ KOÇ SAĞLIK DURUMU NASIL? | ALİ KOÇ SON DURUMU

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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