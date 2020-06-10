Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e yönelik sözleri sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün web sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması sebebiyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı sebepten kurula sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları sebebiyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.

TFF'nin resm web sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir..

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