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  3. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler!" İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler!" İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak," İnşallah. Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. " dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesislerinde YDK Başkanı Uğur Dündar başkanlığında Başkan Ali Yıldırım Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve YDK üyelerimizin katılımıyla başladı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a gerçekleştirdiği ziyaretinde bordo mavi kravat takması ve Ufuk Çizgisindeki Adam Özkan Sümer kitabının hediye edilmesine sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

Ali Koç şunları söyledi:

"Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.”

Ali Koç bu sözleri sonrası üyeler tarafından uzun süre alkışlandı. 

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmezFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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