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  3. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Mesut Özil'in imza töreni için tarih verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Mesut Özil'in imza töreni için tarih verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında konuştu. Birçok önemli açıklamada bulunan Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreni için tarih verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Mesut Özil'in imza töreni için tarih verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarından ve Mesut Özil'in imza töreninden bahseden Koç, taraftara da mesaj verdi.

Ara transfer dönemi bitmeden önce bir nokta atışı daha planladıklarını belirten Ali Koç, ''Şu an 3 oyuncuyla ilgili net konuşabiliriz. Attila Szalai'nin işlemleri bitti, bu hafta oynayabilir. Samuel de 23 yaşında. Geleceğe yatırım olarak aldık. Başarıya aç arkadaşlarımız. Umarım bu beklentiler gerçekleşir. Bu iki oyuncu hocamızın ve sportif direktörümüzün isteği doğrultusunda yapıldı. Mesut Özil var, ona geleceğim. Belki bir nokta atışı daha olabilir...'' diye konuştu. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Mesut Özil'in imza töreni için tarih verdi!

MESUT ÖZİL'İN İMZA TÖRENİ TARİHİ BELLİ OLDU

Mesut Özil'in merakla beklenen imza töreni için gün veren Ali Koç, salı ya da çarşamba günü imza törenini planladıklarını belirtti. Ali Koç, ''Başka kulüpler de istedi ama Mesut Özil'in gönlü bizdeydi. Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü Salı günü planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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