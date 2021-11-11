Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Flaş açıklamalar! Mesut Özil ve taraftarlara uyarı! Vitor Pereira gidecek mi?

Son günlerde kötü günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yaptığı açıklamayla FB TV kanalına katılarak soruları yanıtlayacağını açıklamıştı. Canlı yayına katılan Ali Koç, istifa tezahüratlarına katılmadığını dile getirdi. Koç, Vitor Pereira ile yola devam etmeyi düşündüklerini ve ilerleyen haftalarda puan farkını azaltarak sene sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandıklarını ifade etti.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HENÜZ KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

"Bu sezon takım kurmaya çalışırken Finansal Fair Play gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve sezona güzel bir başlangıç yaptık. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir. Daha sezonun başındayız ve henüz kaybedilmiş bir şey yok."

"EZELİ RAKİPLERİMİZ DE AYNI DURUMDA"

"Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda. Ligde 7. haftaya lider girdik, takım da hoca da övülüyor. Ardından gelen 4 haftada kaybettiğimiz puanlar, sergilediğimiz oyun, kırılgan olan camiamızda 'Bu sezonda mı boşa geçecek' endişesi yarattı."

"BURADA YARIM KALAN HİKAYESİNİ TAMAMLAMAYA GELDİ"

"Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası bir sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira'nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi.

"GALATASARAY MAÇI SONUCU DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar."

"MESUT'UN TİCARİ İŞLERİ BIRAKMASI LAZIM"

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor."

"İSTİFA ÇAĞRILARI İLE AYNI KANAATTE DEĞİLİM"

"Herkesin görüşüne saygılıyım, istifa konusunda aynı görüşe sahip değilim. Yönetimdeki arkadaşlarım da değiller. Konuşulanlar var, bilinip konuşulmayanlar var. Bilin ki rakiplerimiz 1 efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin en az 5 efor sarf etmesi gerekiyor. İstifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Her türlü gönülden, samimi protesto ve eleştiriye boynumuz kıldan incedir. Taraftar hancıdır, gerisi yolcudur. Gönülden ve samimi her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur."

"MERAK ETMESİNLER FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇECEK"

"Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Taraftarlarımız, şanssızlık unsurunu unutmasın. 5 penaltı aldık, 3'ünü kaçırdık. Basketbolda en iyi takımlara karşı son topta yenildik. 4 maçın 2'sini alsan tablo bambaşka olacaktı. Merak etmesinler Fenerbahçe yükselişe geçecek."

"ARAYA KADAR FARKI KAPATACAĞIZ"

"Beni yıpratmaya çalışıyorlar ama ben bu dayanıklılık testini geçtim. Mevcudiyetimizin zarar verdiğine inanırsam ona göre davranırım. Neden bu olaylar başka kulüplerde yaşanmıyor? Taraftarlarımız kendilerini sorgulasın, tuzağa düşmesin. Bu oyuna gelmesinler. Bizim şampiyonluklarımız her zaman zor olmuştur. Bu sezon da olacaksa yine zor olacaktır. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliklerle araya kadar farkı kapatacağız. Devre arasında da gerekeni yapacağız."

"GENEL KURULA GİTMEYECEĞİZ"

"Bu kulübün 1 kuruşuna bile zarar gelmemesi için çabaladık. Kaynakları kendi işlerimiz için kullanmadık, kullanmayız da. İlerleyen haftalarda ne demek istediğimi insanlar daha iyi anlayacak. Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Biz kendimize inanıyoruz. Hedeflere ulaşamayacağımızı anladığımız gün bırakırız zaten."

Detaylar gelecek...