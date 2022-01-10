Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan istifa çağrılarına ilişkin açıklama: Aziz Yıldırım'ı yenemeyiz ama...

Süper Lig'de 20. haftanın kapanışında Fenerbahçe Adana Demirspor'u konuk etti. Nefes kesen mücadele, Adana Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Ali Koç, mücadele sonrası yaptığı açıklamada istifa çağrılarına cevap verdi.

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan.

Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7’si Norveç’ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”

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ALİ KOÇ ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.

AZİZ YILDIRIM'IN ALİ KOÇ'A YÖNELİK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı kaybettiği kongrede Ali Koç'a hitaben "Seni bu taraftarın istifa sloganlarıyla göndereceğim" demişti. Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar en son Kadıköy'de Adana Demirspor'a kaybedilen maç sonrası seyircinin Ali Koç'un üzgün bakışları arasında istifaya davet etmesi ve onun ruh hali, akıllara Aziz Yıldırım'ın o günkü konuşmasını getirdi.