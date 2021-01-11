Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mesut Özil'E ilişkin konuştu.

Mesut Özil transferiyle ilgili konuşan Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır"

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Medipol Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili soruyu da cevapladı.

Ali Koç, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ya ilişkin "Ekibimden bana gelen bu yönde bir talep yoktur. Kulüpleri, iki oyuncuyu da bu transfer penceresinde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime bu yönde gelen bir talep yoktur" dedi.