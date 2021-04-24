Araçlar hurdaya döndü! Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 6 yaralıİki grup arasındaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı: Çatallarla saldırdılarSon dakika | İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Thodex açıklaması72 yıllık aşkları ile gençlere taş çıkartıyorlar! Mutlu evliliğin sırları: sevgi, saygıZehir tacirlerine geçit yok! Midyat narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'taSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 CumartesiHerkesi çileden çıkardı! Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek “korktun mu?” dedi24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Recep İvedik bugün Kanal D'deTerör örgütünde çözülme! Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Fenerbahçe seçim tarihi

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Fenerbahçe seçim tarihi

Fenerbahçe'de yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında başkanlık seçimi için tarih belirlendi. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Fenerbahçe seçim tarihi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 24 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Toplantıda başkanlık seçimi için de tarih belirlendi. Bu kapsamda futbolseverler Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021?  sorusunun yanıtını araştırıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2021? FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ

Fenerbahçe Kulübünde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimin  5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği kulüp sekreteri Burak Kızılhan tarafından duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT