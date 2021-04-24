Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Fenerbahçe seçim tarihi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 24 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Toplantıda başkanlık seçimi için de tarih belirlendi. Bu kapsamda futbolseverler Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? sorusunun yanıtını araştırıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2021? FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ

Fenerbahçe Kulübünde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği kulüp sekreteri Burak Kızılhan tarafından duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.