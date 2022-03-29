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Fenerbahçe Beko 57–66 Alba Berlin | Maç sonucu

THY EuroLeague'in 21. hafta erteleme maçında sahasında Alba Berlin'i konuk eden Fenerbahçe Beko, 57-66 kaybederek üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'e 66-57 yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zoosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ALBA Berlin, devre arasına 37-27 üstün girdi.

İki takımın da sayı atmakta zorlandığı üçüncü periyot, ALBA Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, üst üste üç sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) indirdi. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden Smith'in isabetli şutlarıyla cevap veren ALBA Berlin, mücadeleden 66-57 galip ayrıldı.

Konuk takımda Zoosman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla ALBA Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Emilio Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Booker 4, Vesely 8, Guduric 5, İsmet Akpınar 5, Floyd 1, Şehmus Hazer 1, Polonara, Metecan Birsen, Barthel 3

ALBA Berlin: Lo 9, Delow 5, Smith 14, Da Silva 8, Lammers 6, Thiemann, Zoosman 20, Mattisseck, Koumadje 4

1. Periyot: 19-16

Devre: 27-37

3. Periyot: 38-48

4. Periyot: 57-66

Bölge Gündem Editör Ekibi
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