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Fenerbahçe Beko 85- 77 Merkezefendi Belediyesi Denizli | Basket Maçı Sonucu

ING Basketbol Ligi'nde heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko evinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i konuk ettiği kıyasıya mücadele Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko 85- 77 Merkezefendi Belediyesi Denizli | Basket Maçı Sonucu

Türkiye'nin basketbolda en üst ligi olan ING Basketbol Ligi'nde heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürecek. Bu kapsamda ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko evinde 15. sıradaki Merkezefendi Belediye Denizli Basket'i konuk ettiği mücadele Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE BEKO 85- 77 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DENİZLİ BASKET MAÇI SONUCU

Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı 14 Kasım 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayan, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanan bu zorlu karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Maç skorları 85- 77 sonuçlandu.

 

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