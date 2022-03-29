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Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'in 21. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin maçı için iki ekip karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 21. hafta erteleme karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan 'Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?' sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO – ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı 29 Mart 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO – ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko – Alba Berlin maçı Bein Sports Haber kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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