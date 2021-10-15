Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda ligin iki dev takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde basketbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrılan iki takım olan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçI 18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.