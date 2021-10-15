Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde basketbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrılan iki takım olan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçI 18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.